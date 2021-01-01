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كورونا في النقب: 31 وفاة خلال 2020

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 08:23

كورونا في النقب: 31 وفاة خلال 2020
مسن يحصل على لقاح كورونا في شقيب السلام (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

توفي 31 شخصًا في القرى البدوية في النقب بفيروس كورونا خلال العام 2020، بحسب ما بيّنت معطيات "منتدى السلطات البدويّة"، الجمعة.

وأصيب بالفيروس 4887 شخصًا خلال العام الماضي، الذي أجري فيه 86777 فحصًا.

وعدد الحالات النشطة في هذه البلدات، اليوم، الجمعة، هو 368، منها 4 توصف بالخطيرة، و4 حالات موصولة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتتوزّع الإصابات في البلدات على النحو الآتي:

مدينة رهط: تنهي عامها باللون البرتقالي بتنقيط 6.1 وعدد فحوصاتها الإجمالية 38300، وعدد إصاباتها الإجمالي 2409، وعدد حالاتها النشطة 125 وعدد وفياتها 17.

قرية حورة: تنهي عامها باللون البرتقالي بتنقيط 6.1 وعدد فحوصاتها الإجمالية 7900، وعدد إصاباتها الإجمالي 515 وعدد حالاتها النشطة 29 وعدد وفياتها 3.

قرية عرعرة النقب: تنهي عامها باللون الأحمر بتنقيط 7.6 وعدد فحوصاتها الإجمالية 8550، وعدد إصاباتها الإجمالي 550 وعدد حالاتها النشطة 57 وشهدت حالة وفاة واحدة.

قرية كسيفة: تنهي عامها باللون الأصفر بتنقيط 5.3 وعدد فحوصاتها الإجمالية 6600 وعدد إصاباتها الإجمالي 441 وعدد حالاتها النشطة 25 وعدد وفياتها 3.

قرية اللقية: تنهي عامها باللون الأحمر بتنقيط 8.5، وعدد فحوصاتها الإجمالية 7200 وعدد إصاباتها الإجمالي 423، وعدد حالاتها النشطة 44 ودون وفيات.

قرية تل السبع: تنهي عامها باللون البرتقالي بتنقيط 6.3 وعدد فحوصاتها الإجمالية 5800، وعدد إصاباتها الإجمالي 219 وعدد حالاتها النشطة 47 وعدد وفياتها 4.

قرية شقيب السلام: تنهي عامها باللون الأصفر بتنقيط 4.8، وعدد فحوصاتها الإجمالية 2600، وعدد إصاباتها الإجمالي 96 وعدد حالاتها النشطة 11 دون وفيات.

بقية البلدات والتجمّعات البدوية: عدد فحوصاتها الإجمالية 9827، وعدد إصاباتها الإجمالي 234 وعدد حالاتها النشطة 31 وعدد وفياتها 6.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#فيروس كورونا
#منتدى السلطات البدوية
#رهط
#عرعرة النقب
#حورة

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