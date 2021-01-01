وجود مكثف للشرطة في أم الفحم تمهيدًا لزيارة مفاجئة لنتنياهو

انتشرت الشرطة الإسرائيليّة وقوّات الأمن العام (الشاباك)، اليوم، الجمعة، في مدينة أم الفحم تمهيدًا لزيارة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عند الواحدة ظهرًا.

وتأتي زيارة أم الفحم، غداة زيارة مماثلة له لمدينة الطيرة في المثلّث الجنوبي، أمس، الخميس، بهدف زيارة مراكز تطعيم فيروس كورونا.

ويزور نتنياهو البلدات العربية دون إخطار البلديّات، ودون الاستماع لمطالب الأهالي فيها، ويُفاجأ الأهالي مرّة واحدة بوجود مكثّف للشرطة و"الشاباك" ليتكشفوا لاحقًا أن نتنياهو سيزور البلدة.

ويتسبّب موكب نتنياهو بأزمات مروريّة إثر إغلاقات الشوارع وتفتيشات الشرطة و"الشاباك" للسيارات.

ويتجّه نتنياهو في حملته الانتخابيّة المقبلة إلى التركيز على البلدات العربيّة، بحسب ما نقلت عنه هيئة البثّ الرسميّة ("كان 11").