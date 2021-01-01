  2. محليات
  3. أخبار محلية

وجود مكثف للشرطة في أم الفحم تمهيدًا لزيارة مفاجئة لنتنياهو

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 12:11

وجود مكثف للشرطة في أم الفحم تمهيدًا لزيارة مفاجئة لنتنياهو
الشرطة في أم الفحم
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

انتشرت الشرطة الإسرائيليّة وقوّات الأمن العام (الشاباك)، اليوم، الجمعة، في مدينة أم الفحم تمهيدًا لزيارة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عند الواحدة ظهرًا.

وتأتي زيارة أم الفحم، غداة زيارة مماثلة له لمدينة الطيرة في المثلّث الجنوبي، أمس، الخميس، بهدف زيارة مراكز تطعيم فيروس كورونا.

ويزور نتنياهو البلدات العربية دون إخطار البلديّات، ودون الاستماع لمطالب الأهالي فيها، ويُفاجأ الأهالي مرّة واحدة بوجود مكثّف للشرطة و"الشاباك" ليتكشفوا لاحقًا أن نتنياهو سيزور البلدة.

ويتسبّب موكب نتنياهو بأزمات مروريّة إثر إغلاقات الشوارع وتفتيشات الشرطة و"الشاباك" للسيارات.

ويتجّه نتنياهو في حملته الانتخابيّة المقبلة إلى التركيز على البلدات العربيّة، بحسب ما نقلت عنه هيئة البثّ الرسميّة ("كان 11").

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نتنياهو
#أم الفحم
#فيروس كورونا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

35 إصابة جديدة بكورونا في أم الفحم
35 إصابة جديدة بكورونا في أم الفحم

2021-01-01

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بحادث قرب عيلبون
إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بحادث قرب عيلبون

2021-01-01

عكا: بحرية تواجه خطر الترحيل
عكا: بحرية تواجه خطر الترحيل

2021-01-01

الأكثر قراءة

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

2020-12-31
صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

2020-12-31
طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

2020-12-31
تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

2020-12-31
ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

2020-12-31