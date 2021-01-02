كورونا: 261 حالة نشطة في أم الفحم

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 261 حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة من مجمل الفحوصات 10% وارتفعت نسبة الإصابات لكل 10 آلاف مواطن إلى 48 حالة؛ علمًا أن المؤشر الضوئي وصل إلى علامة 7 واللون برتقالي.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في عيادة ’الظهر’ يستقبل اليوم مؤمني ’كلاليت’ و’مكابي’ ممن هم فوق 60 عاما فقط، وذلك لغاية الساعة الثامنة مساء".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل من الساعة الثانية عشر ولغاية السابعة مساء لكافة العيادات ودون تحويلة طبية".

محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية السبت

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم السبت، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

عبلين، القاعة الثقافية 09:00-14:00

بئر المكسور، المركز الجماهيري 14:00-19:00

جديدة المكر، القاعة الرياضية 14:00-19:00

دير الأسد، بجانب المجلس المحلي 14:00-19:00

كفر ياسيف، مركز پايس 14:00-19:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 14:00-19:00

المغار، مركز المنصورة الرياضي 14:00-19:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 11:00-16:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 10:00-17:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

بسمة، ملعب برطعة 14:00-19:00

طلعة عارة، مدرسة زلفة الابتدائية 12:00-19:00

الطيرة، بجانب الملعب 14:00-20:00

كفر قاسم، المركز الجماهيري 14:00-20:00

عرعرة النقب، المجلس المحلي 10:00-16:00

رهط، قاعة الشيخ عزات 10:00-17:00

القدس المحتلة:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 10:00-18:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 13:00-21:00