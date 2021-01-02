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محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية السبت

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 12:00

محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية السبت
من محطات الفحص والتطعيم، القدس المحتلة (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم السبت، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

عبلين، القاعة الثقافية 09:00-14:00

بير المكسور، المركز الجماهيري 14:00-19:00

جديدة المكر، القاعة الرياضية 14:00-19:00

دير الأسد، بجانب المجلس المحلي 14:00-19:00

كفرياسيف، مركز پايس 14:00-19:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 14:00-19:00

المغار، مركز المنصورة الرياضي 14:00-19:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 11:00-16:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 10:00-17:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

بسمة، ملعب برطعة 14:00-19:00

طلعة عارة، مدرسة زلفة الابتدائية 12:00-19:00

الطيرة، بجانب الملعب 14:00-20:00

كفر قاسم، المركز الجماهيري 14:00-20:00

عرعرة النقب، المجلس المحلي 10:00-16:00

رهط، قاعة الشيخ عزات 10:00-17:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 10:00-18:00

القدس الشرقية، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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