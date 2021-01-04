احتجاج لأصحاب المطاعم في القدس: "تعويضات فورية"

تظاهر العشرات من أصحاب المطاعم في البلاد، اليوم الإثنين، أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس احتجاجا على الإغلاق والقيود المفروضة على محالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون لافتات عدة طالبت بإعادة فتح محلاتهم والحصول على تعويضات إزاء الأضرار التي لحقت بهم بسبب جائحة كورونا، إذ كتب على بعض منها "العيش بكرامة"، "إغلاق سياسي" و"تعويضات فورا".

وقام المتظاهرون بإغلاق الشارع أمام مبنى الكنيست تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من عدم توفر تعويضات وحلول للأزمة التي لحقت بهم.

هذا، ويواصل أصحاب المطاعم خطواتهم الاحتجاجية ضد إغلاق محالهم، مطالبين برفع الإغلاق عنها وإعادة فتحها مع الحفاظ على التعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.