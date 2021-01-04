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احتراق سيارتين في مرأب بكفر ياسيف

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 08:14

احتراق سيارتين في مرأب بكفر ياسيف
(تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق في مرأب (كراج) لتصليح السيارات في كفر ياسيف، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه "شب حريق في داخل كراج، الليلة الماضية، في كفر ياسيف. ووصلت أربعة طواقم إطفاء وإنقاذ وعملت على إخماد الحريق في السيارتين ومنعت انتشاره. يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق داخل كراج لتصليح السيارات".

هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات الحريق، وجمع الأدلة من المكان، ولم يبلغ عما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم لا، لغاية الآن.

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احتراق سيارتين في مرأب بكفر ياسيف

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