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اشتباه: هددت والدتها وحاولت حرق منزلها

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 14:23

اشتباه: هددت والدتها وحاولت حرق منزلها
منظر عام لجسر الزرقاء (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة امرأة، تبلغ من العمر 42 عاما، من جسر الزرقاء بشبهة تهديد والدتها ومحاولة إضرام النار في منزلها والاعتداء على أفراد الشرطة.

وادعت الشرطة أنها "تلقت بلاغا من امرأة من سكان جسر الزرقاء حول تعرضها لاعتداء من قبل ابنتها ومحاولتها إضرام النار داخل المنزل".

وفي أعقاب ذلك، جرى اعتقال المشتبه بها وأحيلت للتحقيق وهناك أقدمت على الاعتداء على عناصر الشرطة؛ وفقا لادعاء الشرطة.

هذا، ومددت المحكمة اليوم، الأربعاء، اعتقال المشتبه بها على ذمة التحقيق لغاية يوم 10 كانون الثاني/ يناير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جسر الزرقاء
#اعتقال

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