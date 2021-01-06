كورونا: الطيرة في المنطقة الحمراء و268 إصابة بأم الفحم

عادت مدينة الطيرة إلى المنطقة الحمراء حسب مخطط الشارة الضوئية لوزارة الصحة، في أعقاب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويستدل من معطيات نشرتها بلدية الطيرة صباح اليوم، الأربعاء، أن "عدد الإصابات النشطة بلغ 124 ليرتفع عدد المصابين إلى 1959 منذ بداية الأزمة، علمًا أن النسبة المئوية للمصابين بلغت 10.71%".

وأضافت أن "هناك 7 مرضى يرقدون لتلقي العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات منذ بداية الأزمة".

وأكدت بلدية الطيرة في بيان لها "سنقوم بإعادة الطيرة إلى خضراء، من خلال الالتزام والمحافظة على الكمامات والتعقيم وأهم ما في الأمر التباعد الاجتماعي ومتابعة كشف المرض من خلال الفحوصات".

268 حالة نشطة في أم الفحم

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، 268 حالة ليصل مجمل الإصابات إلى 3934 منذ بداية الأزمة، علمًا أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ 30 حالة، المؤشر الضوئي 8 واللون أحمر.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم من أم الفحم وصل إلى 3586، فيما بلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تلقوا التطعيم في أم الفحم 7000".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء لكافة العيادات ودون تحويلة طبية، في حين سيستقبل مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في عيادة ’الظهر’ مؤمني عيادة ’كلاليت’ فقط حتى الساعة الثامنة مساء؛ مؤمنو عيادتي ’مكابي’ و’مؤحيدت’ بإمكانهم التواصل مع عياداتهم وحجر دور للتطعيم".

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تُقام اليوم، الأربعاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

طمرة، السوق البلدي 12:00-20:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-19:00

عكّا، الملعب الرياضي 11:00-17:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

جسر الزرقاء، الملعب المسقوف بشارع البحر 12:00-19:00

نوف هجليل، مدرسة عتسمون 12:00-19:00

الطيرة، بيت الضيافة 14:00-20:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00