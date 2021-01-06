  2. محليات
  3. أخبار محلية

 مصرع شخصين في حادثي طرق ودهس

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 09:06

 مصرع شخصين في حادثي طرق ودهس
من مكان حادث الدهس بمنطقة الناصرة، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخصان مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة إثر تعرضهما لحادثي طرق ودهس منفصلين في مدينة حيفا ومنطقة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا حول اصطدام دراجة نارية بمحطة حافلات في شارع ’يافا’ بمدينة حيفا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة شاب في العشرينيات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفي حادث منفصل، لقي رجل، يبلغ من العمر 60 عاما، من يافة الناصرة مصرعه في حادث دهس على شارع 75 بالقرب من مدخل "مجدال هعيمك".

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب في المكان متأثرا بجروحه الخطيرة.

ووفقا للشرطة فإن "الضحية قاد سيارة خصوصية بلوحة ترخيص مزيفة، وفي شارع 75 جرى إيقافه للفحص من قبل دورية شرطة، وعند توقفه على هامش الشارع قام السائق بفتح باب سيارته وحاول الهروب من خلال قطع الشارع إلا أنه تعرض للدهس وتوفي متأثرا بجروحه في المكان".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#حوادث الدهس
#يافة الناصرة
#حيفا

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع
عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

2021-01-06

خاص | لقاء ثلاثي قريب لمركبات المشتركة
خاص | لقاء ثلاثي قريب لمركبات المشتركة

2021-01-06

كورونا: الطيرة في المنطقة الحمراء و268 إصابة بأم الفحم
كورونا: الطيرة في المنطقة الحمراء و268 إصابة بأم الفحم

2021-01-06

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

2021-01-05
قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

2021-01-05
إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

2021-01-05
مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ

مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ"يوم الغفران"

2021-01-05
استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

2021-01-05