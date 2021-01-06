 مصرع شخصين في حادثي طرق ودهس

لقي شخصان مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة إثر تعرضهما لحادثي طرق ودهس منفصلين في مدينة حيفا ومنطقة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا حول اصطدام دراجة نارية بمحطة حافلات في شارع ’يافا’ بمدينة حيفا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة شاب في العشرينيات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفي حادث منفصل، لقي رجل، يبلغ من العمر 60 عاما، من يافة الناصرة مصرعه في حادث دهس على شارع 75 بالقرب من مدخل "مجدال هعيمك".

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب في المكان متأثرا بجروحه الخطيرة.

ووفقا للشرطة فإن "الضحية قاد سيارة خصوصية بلوحة ترخيص مزيفة، وفي شارع 75 جرى إيقافه للفحص من قبل دورية شرطة، وعند توقفه على هامش الشارع قام السائق بفتح باب سيارته وحاول الهروب من خلال قطع الشارع إلا أنه تعرض للدهس وتوفي متأثرا بجروحه في المكان".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.