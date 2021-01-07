  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قرع: إضراب وحداد إثر جريمة قتل الشاب سليمان مصاروة

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 09:26

كفر قرع: إضراب وحداد إثر جريمة قتل الشاب سليمان مصاروة
أعلام سوداء على مجلس كفر قرع
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تشهد كفر قرع إضرابا وحدادا يشمل جميع المرافق العامة والمحال التجارية، منذ صباح الخميس ولغاية يوم غد الجمعة، في أعقاب مقتل الشاب سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) وإصابة الشاب ساهر حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين بجروح حرجة، بجريمة إطلاق نار أول من أمس، الثلاثاء.

وكان مجلس محلي كفر قرع واللجنة الشعبية وأئمة المساجد، قد أعلنوا الحداد لمدة ثلاثة أيام ورفع الأعلام السوداء على المؤسسات العامة بالبلدة.

المرحوم سليمان مصاروة

واتخذ عدة خطوات احتجاجية بينها تعميم بيان استنكار، إبراق رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة والمطالبة بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة، تخصيص خطبة الجمعة عن العنف والجريمة، مقاطعة وحرمان كل من يحمل السلاح، رفع الأعلام السوداء على المجلس والمؤسسات الرسمية، خطوات عملية من لجنة المتابعة تصديا للجريمة في المجتمع العربي.

استهداف المتظاهرين بالقنابل المُدمِعة (غسان أبو فنة)

وأغلق محتّجون شارع رقم "65" احتجاجا على جريمة القتل، فيما اعتدى عناصر شرطة على المتظاهرين، مساء أمس الأربعاء. وأُصيب متظاهرون بالاختناق، واعتقل آخرون، إثر اعتداء عناصر من الشرطة على المتظاهرين في كفر قرع، ضدّ تواطئها مع العنف والجريمة. وتعرّض 4 أشخاص للاختناق، إثر اعتداء الشرطة، بينما تمّ اعتقال 3 أشخاص، بينهم قاصر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر قرع
#سليمان مصاروة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بعكا
إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بعكا

2021-01-07

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة بلا أمطار حتى الأسبوع المقبل
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة بلا أمطار حتى الأسبوع المقبل

2021-01-07

إصابة خطيرة إثر جريمة طعن في اللد
إصابة خطيرة إثر جريمة طعن في اللد

2021-01-06

الأكثر قراءة

ضحية الجريمة من كفر قرع:

ضحية الجريمة من كفر قرع: "اشترى الطعام.. ثم قُتل"

2021-01-06
غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

2021-01-06
قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

2021-01-06
عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

2021-01-06
مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

2021-01-06