كفر قرع: إضراب وحداد إثر جريمة قتل الشاب سليمان مصاروة

تشهد كفر قرع إضرابا وحدادا يشمل جميع المرافق العامة والمحال التجارية، منذ صباح الخميس ولغاية يوم غد الجمعة، في أعقاب مقتل الشاب سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) وإصابة الشاب ساهر حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين بجروح حرجة، بجريمة إطلاق نار أول من أمس، الثلاثاء.

وكان مجلس محلي كفر قرع واللجنة الشعبية وأئمة المساجد، قد أعلنوا الحداد لمدة ثلاثة أيام ورفع الأعلام السوداء على المؤسسات العامة بالبلدة.

المرحوم سليمان مصاروة

واتخذ عدة خطوات احتجاجية بينها تعميم بيان استنكار، إبراق رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة والمطالبة بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة، تخصيص خطبة الجمعة عن العنف والجريمة، مقاطعة وحرمان كل من يحمل السلاح، رفع الأعلام السوداء على المجلس والمؤسسات الرسمية، خطوات عملية من لجنة المتابعة تصديا للجريمة في المجتمع العربي.

استهداف المتظاهرين بالقنابل المُدمِعة (غسان أبو فنة)

وأغلق محتّجون شارع رقم "65" احتجاجا على جريمة القتل، فيما اعتدى عناصر شرطة على المتظاهرين، مساء أمس الأربعاء. وأُصيب متظاهرون بالاختناق، واعتقل آخرون، إثر اعتداء عناصر من الشرطة على المتظاهرين في كفر قرع، ضدّ تواطئها مع العنف والجريمة. وتعرّض 4 أشخاص للاختناق، إثر اعتداء الشرطة، بينما تمّ اعتقال 3 أشخاص، بينهم قاصر.