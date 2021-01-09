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استنكار في جديدة المكر: زجاجة حارقة على سيارة محاسب المجلس

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 13:01

استنكار في جديدة المكر: زجاجة حارقة على سيارة محاسب المجلس
زجاجة حارقة على سيارة محاسب مجلس جديدة المكر
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقدم جناة فجر اليوم، السبت، على وضع زجاجة حارقة على سيارة محاسب المجلس المحلي في قرية جديدة المكر.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأصدر مجلس محلي جديدة المكر بيانا استنكر من خلاله "العمل الجبان الذي تعرض له محاسب المجلس جمال كيال من خلال وضع زجاجة حارقة على سيارته"؛ معتبرا أن "هذا العمل الدنيء هو ليس بمثابة تهديد يمس بأمن وأمان وحياة المحاسب جمال كيال، وإنما يمس بكافة موظفي المجلس المحلي".

ودعا المجلس المحلي المواطنين إلى "الوحدة التامة واليقظة المستمرة والوقوف أمام هذه الأعمال التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبدورنا نحمل الشرطة مسؤولية إلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت ممكن".

وشهدت البلدات العربية في الأيام الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.

هذا، وانطلقت تظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جديدة المكر
#العنف والجريمة

استنكار في جديدة المكر: زجاجة حارقة على سيارة محاسب المجلس

استنكار في جديدة المكر: زجاجة حارقة على سيارة محاسب المجلس

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