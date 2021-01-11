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النقب: اعتقال جد وجدة بشبهة التسبب بوفاة حفيدتهما

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 13:03

النقب: اعتقال جد وجدة بشبهة التسبب بوفاة حفيدتهما
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أمس، الأحد، مسنا وزوجته (73 و47 عاما) بشبهة ضلوعهما في التسبب بوفاة رضيعة في عامها الأول من منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة كانت قد تلقت بلاغا من مستشفى "سوروكا" يوم 4 كانون الثاني/ يناير حول وفاة رضيعة متأثرة بجروحها الخطيرة.

واعتقلت الشرطة والديْ الطفلة، في العشرينيات من عمريهما، بشبهة التسبب في إصابة خطيرة للرضيعة وإهمال رعايتها، ولاحقا مددت المحكمة اعتقالهما على ذمة التحقيق لغاية اليوم.

وفي أعقاب ذلك، جرى اعتقال جد وجدة الرضيعة للاشتباه بضلوعهما بوفاة حفيدتهما.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، في طلب تمديد فترة اعتقال كافة المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#شبهات
#اعتقالات

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