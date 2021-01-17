  2. محليات
  3. أخبار محلية

تصعيد نضال المستشفيات الأهلية في البلاد

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 13:11

تصعيد نضال المستشفيات الأهلية في البلاد
من خيمة الاحتجاج بالقدس، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

افتتح مديرو 7 مستشفيات أهلية (مستشفى الناصرة الإنجليزي، المستشفى الفرنسي، مستشفى العائلة المقدسة، مستشفى هداسا، مستشفى شعريه تسيديك، لنيادو ومعيانيه يشوعا) صباح اليوم، الأحد، خيمة اعتصام قبالة مبنى وزارة المالية في مدينة القدس، وذلك احتجاجا على التمييز والغبن في الميزانيات لهذه المستشفيات مقارنة مع المستشفيات الحكومية.

وتحدث مدير مستشفى الناصرة (الإنجليزي)، بروفيسور فهد حكيم، في خيمة الاعتصام، وقال إن "وجودنا هنا يعتبر يوم حزين، تواجدنا هنا من أجل المطالبة بالميزانيات المستحقة لنا هو أمر لا يقبله عاقل، مكاننا في المستشفيات لإعطاء جمهورنا خدمات طبية، لكن للأسف نحن هنا بسبب تعنت وزارة المالية بتوفير حل عادل لمطالبنا".

بروفيسور فهد حكيم

وتوجه بروفيسور حكيم مطالباً رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة بـ"المبادرة إلى دعوة مديري المستشفيات والجلوس معنا من أجل حل جذري وعادل لكل مطالبنا ومساواة ميزانياتنا مع المستشفيات الحكومية".

وتحدث مديرو المستشفيات عن الأوضاع المادية الصعبة لهذه المستشفيات، وتقرر أيضا تصعيد النضال بدءًا من صباح الأربعاء المقبل، والعمل في الحالات الطارئة فقط، في حالة عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالب المستشفيات الأهلية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستشفيات أهلية
#خيمة اعتصام
#ميزانيات
#بروفيسور فهد حكيم

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا المجتمع العربي: 9.5% تلقوا التطعيم والأعلى في سخنين
كورونا المجتمع العربي: 9.5% تلقوا التطعيم والأعلى في سخنين

2021-01-17

بحيرة طبرية: ارتفاع في منسوب المياه إثر هطول أمطار غزيرة
بحيرة طبرية: ارتفاع في منسوب المياه إثر هطول أمطار غزيرة

2021-01-17

شفاعمرو: خيمة اعتصام احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
شفاعمرو: خيمة اعتصام احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-01-17

الأكثر قراءة

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

2021-01-16
الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

2021-01-16
إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

2021-01-16

"تمديد متوقع للإغلاق ولا خطر من طفرات كورونا مقاومة للقاح"

2021-01-16
الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

2021-01-16