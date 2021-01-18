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الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 08:51

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ
جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تراكمت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل بعد استمرار تساقطها خلال ساعات الليلة الماضية.

ووفقا لإدارة المنتجع فإن تساقط الثلوج أضاف نحو 2 سم خلال الليلة الماضية، إذ بلغ تراكم الثلوج نحو 10 سم في الجزء السفلي و25 سم في الجزء العلوي؛ فيما قدرت درجة الحرارة في الجزء السفلي -1.

وأعلن الراصد الجوي استمرار تأثر البلاد اليوم، الإثنين، بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جبل الشيخ
#حالة الطقس
#ثلج
#منخفض جوي
#طقس فلسطين

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

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