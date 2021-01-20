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الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 09:19

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ
جبل الشيخ، صباح اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تراكمت كميات من الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل استمرار تساقطها صباح اليوم، الأربعاء.

وحسب إدارة منتجع جبل الشيخ، تراكمت أكثر من 70 سم من الثلوج في جبل الشيخ وبلغت درجة الحرارة 4 تحت الصفر.

وتوقعت استمرار تساقط الثلوج، اليوم، فيما أكدت أن المنتجع سيبقى مغلقا أمام الزائرين والمستجمين بسبب فرض الإغلاق على البلاد إثر انتشار جائحة كورونا.

يشار إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي جديد نشأ نتيجة رياح شديدة البرودة ومن أصول قطبية قادمة عبر الأراضي التركية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.

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#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس
#الجولان

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

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