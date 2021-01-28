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الجليل: إصابة متوسطة لمسنة بإطلاق نار

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 10:23

الجليل: إصابة متوسطة لمسنة بإطلاق نار
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخضعت مسنة (64 عاما) صباح اليوم الخميس، للجراحة والرعاية الطبية في مستشفى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، وذلك بعد أن نقلت إلى المستشفى، حيث كانت تعاني من جروح متوسطة جراء إصابتها بطلق ناري.

وتحقق الشرطة في ملابسات إطلاق النار صوب دار لرعاية المسنين في بلدة شلومي في الجليل الأعلى، إذ ترجح التحقيقات بأن حادث إطلاق النار وقع في ساعات متأخرة من الليل، دون تحديد مصدر وهوية مطلق النار.

وفي ساعات الصباح، تم التبليغ عن إصابة مسنة بجروح متوسطة بالقسم العلوي من الجسم، حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج، وأتضح بأنها أصيبت جراء طلق ناري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#دار المسنين
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