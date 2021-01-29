الجمعة: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الجمعة، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

بيت جن، المركز الجماهيري 09:00-14:00

دير الأسد، بجانب المجلس المحلي 09:00-14:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 09:00-14:00

معالوت ترشيحا، القاعة الرياضية شارع هزايت16 09:00-14:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00

الزرازير، بناية المجلس المحلي 09:00-14:00

جلجولية، بجانب مسجد الروضة 09:00-13:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-17:00

الجولان

تقام محطة الفحص في هضبة الجولان العربي السوري المحتل وفقًا للبرنامج التالي:

مسعدة، بيت الشعب 09:00-14:00

القدس

وفي مدينة القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة، صباح اليوم، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 631,226 حتى الساعة 03:31 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 4671 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1135 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 74566، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2,932,454 وعلى الجرعة الثانية 1,624,074".