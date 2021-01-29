  2. محليات
  3. أخبار محلية

الجمعة: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:52

الجمعة: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي
(أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الجمعة، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

بيت جن، المركز الجماهيري 09:00-14:00

دير الأسد، بجانب المجلس المحلي 09:00-14:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 09:00-14:00

معالوت ترشيحا، القاعة الرياضية شارع هزايت16 09:00-14:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00

الزرازير، بناية المجلس المحلي 09:00-14:00

جلجولية، بجانب مسجد الروضة 09:00-13:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-17:00

الجولان

تقام محطة الفحص في هضبة الجولان العربي السوري المحتل وفقًا للبرنامج التالي:

مسعدة، بيت الشعب 09:00-14:00

القدس

وفي مدينة القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة، صباح اليوم، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 631,226 حتى الساعة 03:31 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 4671 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1135 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 74566، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2,932,454 وعلى الجرعة الثانية 1,624,074".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستجدات كورونا
#محطات فحص
#بلدات عربية
#القدس
#الجولان
#تطعيمات كورونا

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ
تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

2021-01-29

مصرع شخص في حادث طرق قرب العفولة
مصرع شخص في حادث طرق قرب العفولة

2021-01-29

للأسبوع الثالث في أم الفحم: صلاة الجمعة احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
للأسبوع الثالث في أم الفحم: صلاة الجمعة احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-01-29

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28