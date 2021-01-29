قلنسوة: إطلاق سراح ناشط بعد اعتقاله بمظاهرة في أم الفحم

أطلقت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، سراح الناشط حسن كمال من مدينة قلنسوة بعد اعتقاله بشبهة الإخلال بالنظام خلال مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم يوم الأحد الماضي.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال كمال مرتين، إذ نسبت النيابة العامة له شبهات الإخلال بالنظام وحرق إطارات وسط الشارع خلال مظاهرة احتجاجية بأم الفحم.

وقبلت المحكمة اليوم استئناف المحامي، جميل جبارين، الموكل بالدفاع عن الناشط حسن كمال، لتقرر إطلاق سراحه.