  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: إطلاق سراح ناشط بعد اعتقاله بمظاهرة في أم الفحم

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 14:56

قلنسوة: إطلاق سراح ناشط بعد اعتقاله بمظاهرة في أم الفحم
الناشط حسن كمال
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أطلقت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، سراح الناشط حسن كمال من مدينة قلنسوة بعد اعتقاله بشبهة الإخلال بالنظام خلال مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم يوم الأحد الماضي.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال كمال مرتين، إذ نسبت النيابة العامة له شبهات الإخلال بالنظام وحرق إطارات وسط الشارع خلال مظاهرة احتجاجية بأم الفحم.

وقبلت المحكمة اليوم استئناف المحامي، جميل جبارين، الموكل بالدفاع عن الناشط حسن كمال، لتقرر إطلاق سراحه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حسن كمال
#قلنسوة
#أم الفحم

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-01-29

الجمعة: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي
الجمعة: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

2021-01-29

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ
تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

2021-01-29

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28