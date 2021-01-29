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مصرع شخص في حادث طرق قرب العفولة

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:01

مصرع شخص في حادث طرق قرب العفولة
من مكان الحادث قرب العفولة، اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودارجة هوائية قرب مدينة العفولة، صباح اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى "هعيمك"، وكانت قد وصفت حالة راكب الدراجة الهوائية (35 عامًا) بالحرجة، إلا أنه فارق الحياة، ووصفت حالة الآخر بالمتوسطة.

ووفقا للشرطة فإنه "عند مفرق يزراعيل باتجاه العفولة (بالقرب من محطة الوقود)، اصطدمت سيارة خاصة بدراجة هوائية، وانحرفت عن المسار واصطدمت بالجدار".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن إصابة راكب الدراجة (مقيم أجنبي من روسيا) بجروح خطيرة وأعلن عن وفاته في المستشفى، وإصابة السائق (31عامًا، بيت شيعان) بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العفولة
#سيارات
#دراجات هوائية
#حوادث الطرق

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