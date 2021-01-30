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السبت: محطات فحص كورونا في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 09:28

السبت: محطات فحص كورونا في المجتمع العربي
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم السبت، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وبيّنت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

حرفيش، المركز الجماهيري 12:00-19:00

كوكب أبو الهيجاء، مسجد الهجرة 09:00-15:00

المغار، حارة المنصورة 12:00-19:00

معالوت ترشيحا، موقف بحيرة مونفورت 09:00-16:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 10:00-17:00

البقيعة، بيت الشعب 12:00-19:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة "أ" 09:00-16:00

باقة الغربية، الديوان 09:00-16:00

كعبية حجاجرة طباش، المركز الجماهيري 09:00-16:00

كفركنا، المركز الجماهيري 09:00-16:00

طلعة عارة، مدرسة زلفة الابتدائية 09:00-16:00

عرعرة، مدرسة طه حسين 09:00-16:00

الفريديس، القاعة الرياضية 09:00-16:00

الطيرة، شارع الندى 09:00-16:00

كفر قاسم، المنطقة الصناعية 14:00-20:00

قلنسوة، بيت الضيافة 09:00-14:00

رهط، القاعة الرياضية 10:00-18:00

القدس المحتلة:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 10:00-18:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#محطات فحص
#المجتمع العربي

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