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حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 07:16

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم السبت، لذا يكون الجو غائمًا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما توقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم غدٍ، الأحد، المقبل صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا نسبيًا الى بارد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين فيكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس
#المنخفض الجوي

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