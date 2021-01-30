رهط: إصابة طفل في حادث دهس

أصيب طفل (4 سنوات)، في حادث دهس في مدينة رهط في النقب جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

وأفاد طاقم الإسعاف في النقب بتلقيه بلاغا عن طفل جريح في النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للطفل ونقله على وجه السرعة وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، علما أنه يعاني من جراح في الرأس والبطن.

إلى ذلك، جرى تبليغ الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية بأن الطفل تعرض للدهس من قبل دباب (تراكترون)، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

هذا، وتعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث الدهس.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2020.