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إطلاق سراح جميع معتقلي مظاهرات أم الفحم

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 14:58

إطلاق سراح جميع معتقلي مظاهرات أم الفحم
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلقت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، سراح معتقلي المظاهرة المنددة بالعنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في مدينة أم الفحم، الشابين، مجدي أحمد حسن ومحمد أسعد إغبارية، وذلك بعد اعتقال منذ يوم الجمعة الماضي.

وتم تمديد اعتقال الشابين مجدي جبارين ومحمد أسعد حتى ظهر الأحد، بعد أن كانت الشرطة طالبت بتمديد اعتقالهما لمدة أسبوع، على خلفية المظاهرة ضد العنف والجريمة التي كانت يوم الجمعة.

وتواجد خلال، اليومين الماضيين، عدد من المحامين من مدينة أم الفحم في المحكمة للمطالبة بالإفراج عن الشباب، وعضو الكنيست د. يوسف جبارين، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، وعملوا للضغط حتى تم الإفراج عن الشبّان.

يشار إلى أن عدد من المحامين والشبان من أم الفحم، بالإضافة إلى رئيس البلدية د.سمير محاميد، والنائب د.يوسف جبارين تواجدوا هذه الليلة عند المحكمة في حيفا ، تضامنا مع الشابين وللمطالبة بالإفراج عنهما.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة تظاهرة لأهالي مدينة أم الفحم، للأسبوع الثالث على التوالي، ضدّ العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

واعتقلت الشرطة 5 متظاهرين، بينهم قاصر وناشط يهودي بينما أغلق المتظاهرون شارع 65 احتجاجا، حيث تم الإفراج عن 3 معتقلين.

وأعلن محامون من المدينة عن إقامة غرفة طوارئ لمتابعة من الاعتقالات التعسفية وممارسات العنف الشرطيّة ضد المتظاهرين السلميين. واستنكر المحامون "تصرّفات الشرطة الهمجية واستخدامها وحدة المستعربين المجرمة بحق المتظاهرين" وحمّلتها المسؤوليّة الكاملة عن سلامة المتظاهرين والمعتقلين.

من مظاهرة أم الفحم

وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

هذا، ونصبت خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، يوم الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#مظاهرات
#تسريح المعتقلين
#إطلاق سراح

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