الأحد: محطات لإجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الأحد، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وبيّنت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-16:00

فسوطة، المركز الجماهيري 09:00-16:00

المشهد، بيت المسنين 10:00-17:00

الرينة، الملعب البلدي 10:00-17:00.

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00.

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 09:00-16:00.