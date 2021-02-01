إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل وسط البلاد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث عمل وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:20 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء في ’رحوفوت’، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له وهو يعاني من جروح وصفت بالخطيرة في منطقة الصدر".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.