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إصابة شاب في جريمة إطلاق نار في الرّينة

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 21:35

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار في الرّينة
من بلدة الرينة في وقت سابق (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في بلدة الرينة، مساء اليوم الأحد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المُصاب، ونقله إلى المشفى "الإيطاليّ" في الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة، أنها تحقق في ملابسات الحادث.

يُذكر أن عدد القتلى العرب، قد بلغ منذ مطلع العام الجاري 22 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرينة
#إصابة متوسّطة
#إطلاق نار

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