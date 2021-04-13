محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الثلاثاء والأربعاء

تقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية ومنطقة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

الثلاثاء

معالوت- ترشيحا، هزايت 16 09:00-16:00

عرابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

قلنسوة، شارع الفاروق 09:00-15:00

القدس، جبل المكبر 11:00-18:00

رهط، بجانب مدرسة دار القلم 09:00-16:00

عرعرة النقب، المركز الجماهيري 09:00-16:00

الأربعاء

عرابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

أم الفحم، السوق البلدي 09:00-14:00

القدس، الشيخ جراح 16:00-23:00

القدس، جبل المكبر 08:00-15:00

شقيب السلام، موقف الرفاه الاجتماعي 09:00-14:00

تل السبع، السوق الأبيض 09:00-14:00