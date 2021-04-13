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"المتابعة" تدعو للمشاركة بمظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 10:28

"المتابعة" تدعو للمشاركة بمظاهرة احتجاجية في الشيخ جراح
(أرشيف وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قيادات الأحزاب والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية إلى المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية، التي تُنظم يوم الجمعة المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00)، في حي الشيخ جَرّاح في مدينة القدس المحتلة.

وجاءت دعوة "المتابعة" في أعقاب تصعيد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من مخططات ومشاريع الترحيل والتهجير والاستيطان وهدم البيوت، والمَساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني في أحياء القدس المحتلة، كما يتجلّى ذلك مؤخرا في أحياء الشيخ جرّاح والبستان وسلوان وغيرها، ورفضا لقرارات الإخلاء لعشرات البيوت والعائلات، بحجج وادعاءات وقرارات مختلفة من المحاكم الإسرائيلية وبلدية القدس، حسبما ذكرت لجنة المتابعة.

وينظم المظاهرة أهالي البيوت المهدَّدة بالهدم والإخلاء وعدد من الفعاليات والمؤسسات العربية في القدس، إضافة لمشاركة بعض المنظمات المناهظة للاحتلال والصهيونية، بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا.

ودعت لجنة المتابعة العليا كذلك قيادات الجماهير العربية، من قيادات وممثلي الأحزاب والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية، للمشاركة في اللقاء التضامني مع أهالي حي الشيخ جَرّاح في القدس، قُبَيْل المظاهرة، يوم الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر .(15:00)

وكانت لجنة المتابعة العليا قد استنكرت بـ"الاعتداء الهمجي لجنود الاحتلال، هذا الاعتداء المقصود والخطير على النائب عوفر كسيف، خلال مشاركته في المظاهرة الاحتجاجية في الشيخ جَرّاح قبل عدة أيام، ضد الاحتلال والاستيطان والتهجير والترحيل والتهويد".

ودعت المتابعة إلى "تصعيد المعركة في مواجهة المشاريع والمخطَّطات الاحتلالية والاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، على مختلف المستويات والمَسارات، لما تحمله من استهداف منهجي وخطير لمجمل الوجود العربي الفلسطيني في القدس، من بشر وحجر وشواهد وطنية وأماكن مُقدَّسة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#الشيخ جراح
#لجنة المتابعة

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