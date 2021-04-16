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يافا: تواصل الاحتجاج ضد سياسات شركة "عميدار"

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 16:23

يافا: تواصل الاحتجاج ضد سياسات شركة "عميدار"
من الوقفة الاحتجاجية في يافا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شارك المئات من أهالي يافا بعد ظهر اليوم، الجمعة، في وقفة احتجاجية ضد سياسات شركة "عميدار" الحكومية التابعة لما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بحق أهالي المدينة.

وهتف المتظاهرون ضد سياسات الظلم والتهجير السلطوية والممنهجة بحق أهالي يافا؛ ومن المزمع تصعيد الخطوات الاحتجاجية في الفترة القادمة.

وحسب البيان فقد "تحدثت قيادة الحراك الشعبي في يافا عن آخر المستجدات التي حققها الحراك أمام المؤسسات الرسمية، وعن الخطوات النضالية اللاحقة التي ستشهد تصعيدا وتظاهرات في أماكن أخرى لرفع صوت أهالي المدينة المستضعفين".

ودعا الحراك الشعبي أهالي يافا إلى الالتفاف حول النضال الشعبي والمشاركة بشكل أكبر بالوقفة الاحتجاجية القادمة والمقررة يوم الجمعة المقبل.

ومما يذكر أن الشركة تعرض المنازل التي يسكنها المواطنون في مزاد علنيّ بهدف تحقيق الأرباح وتصفية المنازل، ما يهدد مئات العائلات اليافاويّة ميسورة الحال، بعدم تمكّنها من شراء البيوت والبقاء فيها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يافا
#عميدار
#وقفة احتجاجية
#تظاهرة

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