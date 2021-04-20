مصابان أحدهما بحالة حرجة إثر شجار في تل أبيب

أصيب شابان، في الثلاثينات من عمريهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة إثر شجار في تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 09:01 حول شجار في شارع ’نافيه شأنان’ في تل أبيب، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصابين أحدهما بحالة حرجة وهو فاقد للوعي والآخر بحالة متوسطة".

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.