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الحبس 6.5 عاما لشاب من شعب تسبب بمصرع طفلة

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 14:45

الحبس 6.5 عاما لشاب من شعب تسبب بمصرع طفلة
من موقع الحادث، 15 آب 2020
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، قرارها بالحبس لمدة 6.5 عاما على الشاب أحمد سعدي (24 عاما) من قرية شعب، وذلك إثر تسببه بمصرع طفلة رضيعة، لم تتجاوز العام، في حادث طرق، العام الماضي.

وكان الشاب قد أدين بما نسبت إليه النيابة العامة في لائحة الاتهام بالتسبب بمصرع الطفلة، وهو سائق جديد، وبعدما حصل على رخصة السياقة بأسبوعين، وقاد السيارة تحت تأثير مخدر الكنابس (القنب أو ما يسمى الماريحوانا الطبية).

وأسفر الحادث في حينه، عن مصرع الطفلة جوليا نميرات وإصابة حرجة لشقيقتها.

كما فرضت المحكمة على المدان الحبس لمدة عام إذا ما ارتكب مخالفة خلال 3 أعوام، وسحب رخصة السياقة لمدة 12 عاما، ودفع تعويض قدره 80 ألف شيقل للأسرة التي اصطدم بسيارتها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#شعب
#حوادث الطرق
#سيارات
#محاكم

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