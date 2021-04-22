الفريديس: إضراب احتجاجي ضد العنف والجريمة

أعلن المجلس المحلي في الفريديس عن إضراب عام لكافة المؤسسات في القرية، وذلك احتجاجا على ازدياد أعمال العنف، اليوم الخميس.

وصرح رئيس مجلس الفريديس المحلي، أيمن مرعي، أنه "نظرا لازدياد أعمال العنف التي يشهدها بلدنا الحبيب وانتهاك حرمات المؤسسات العامة، والتعدي على موظفي وعمال الصيانة في المجلس المحلي بما في ذلك انتهاك حرمة المدارس، قرر المجلس المحلي الإعلان عن الإضراب العام لجميع المؤسسات في القرية احتجاجا على تهديد أمن وأمان طلابنا وأبناء قريتنا الآمن أهله".

وفي سياق ذي صلة، شهدت البلدات العربية عودة لافتة للحراكات الشبابية ونشاطاتها المختلفة في إطار الاحتجاجات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وارتفعت الأصوات مجددا لمحاربة العنف والجريمة ووقف هذه الأعمال التي تضرب النسيج المجتمعي في البلدات العربية.

28 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 28 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.