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النقب: الشرطة تقتاد طفلا للتحقيق إثر توثيقه توزيع أوامر هدم

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 14:26

النقب: الشرطة تقتاد طفلا للتحقيق إثر توثيقه توزيع أوامر هدم
من منطقة الجرابعة بالنقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتادت الشرطة الإسرائيلية طفلا قاصرا إلى التحقيق إثر توثيقه عملية توزيع أوامر إخلاء وهدم نفذها أفراد الشرطة في منطقة الجرابعة شرق قرية تل السبع في النقب، اليوم الخميس.

وذكر عدد من الأهالي أن الشرطة وزعت أوامر إخلاء وهدم في المكان ووثق الطفل، الذي لم يتجاوز 10 أعوام، بهاتفه الخليوي ما جرى، كما وثق اعتقال الشرطة ثلاثة شبان من القرية، وعلى ما يبدو لم يرق هذا لشرطية فاختطفت الهاتف من يد الطفل، واقتاده شرطي إلى دورية الشرطة في المكان.

وأعرب الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من تصرف الشرطة واقتيادها الطفل إلى التحقيق في مركز الشرطة رغم أنه قاصر.

هذا، وطالب أهل الطفل وأهالي المعتقلين الشرطة بإبلاغهم عن مكان اعتقال أولادهم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#الجرابعة
#تل السبع
#أوامر هدم

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