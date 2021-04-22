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شفاعمرو: اعتقال مشتبهين بالسطو على محل يانصيب

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 10:02

شفاعمرو: اعتقال مشتبهين بالسطو على محل يانصيب
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبهين بتنفيذ عملية سطو مسلح على محل لبيع بطاقات اليانصيب "توتو لوتو" في مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "نفذ شخصان عملية سطو مسلح على محل ‘توتو’ في شفاعمرو، وبعد أعمال المسح والتمشيط ضبط أفراد الشرطة سلاحا غير قانوني من نوع ‘كارل غوستاف’ الذي استخدمه المشتبهان بتنفيذ عملية السطو وتمّ اعتقال مشتبهين ضالعين بالحادثة".

(تصوير الشرطة)

وأضافت أنه "تلقى مركز الشرطة 100، يوم أمس قرابة الساعة 23:00، بلاغًا حول حادثة سطو مسلح على محل توتو في مدينة شفاعمرو. قام المشتبهان بإطلاق النار خلال عملية السطو دون وقوع إصابات، وسرقا مبلغًا يقدر بآلاف الشواقل وفرا من مكان الحادث".

ووفقا للشرطة، اعتقلت أحد المشتبهين البالغ 20 عامًا من سكان شفاعمرو عندما حاول الهرب، وضبطت بحوزته على مبلغ يقدر بآلاف الشواقل. وخلال أعمال المسح والتمشيط ضبط سلاح من نوع "كارل غوستاف"، على ما يبدو، استخدمه المشتبهان خلال عملية السطو.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#سطو مسلح
#العنف والجريمة
#جنائيات
#محل يانصيب
#شفاعمرو

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