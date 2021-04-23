محطات فحوص كورونا في القدس والجولان والمجتمع العربي الجمعة والسبت

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس وهضبة الجولان المحتلتين وعدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، طالبي إجراء الفحوص مسبقا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

الجمعة:

تكون محطات الفحص في البلدات العربية المذكورة أدناه مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي، اليوم:

يانوح- جت، القاعة الرياضية 09:00-14:00

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

معالوت- ترشيحا، السوق البلدي 09:00-14:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00.

وفي مدينة القدس المحتلة تجرى فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 16:00-22:00

القدس، جبل المكبر 09:00-16:00.

وفي هضبة الجولان العربي السوري المحتل تفتح محطة لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بكورونا وفقا للبرنامج التالي:

بقعاثا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00.

السبت:

تكون محطات الفحص في البلدات العربية المذكورة أدناه مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي، غدا السبت:

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

عرعرة، مدرسة طه حسين 09:00-15:00

الطيرة، أشكول بايس 13:00-21:00

قلنسوة، شارع الفاروق 12:00-19:00.

أما في مدينة القدس المحتلة فتُجرى فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفقا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 16:00-22:00

القدس، جبل المكبر 09:00-16:00.