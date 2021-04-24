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النقب: إصابة خطيرة لطفل دهسا

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 13:08

النقب: إصابة خطيرة لطفل دهسا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب طفل، يبلغ من العمر عامين، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في منطقة النقب، جنوب البلاد، اليوم السبت.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الطفل تعرض للدهس قرب منزله في إحدى البلدات مسلوبة الاعتراف في ضواحي بلدة حورة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للطفل المصاب، إذ عانى جراحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل الطفل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث الدهس
#النقب
#حورة
#حوادث الطرق

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