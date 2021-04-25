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إصابة بالغة الخطورة لشاب في حادث عمل بأسدود

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 09:44

إصابة بالغة الخطورة لشاب في حادث عمل بأسدود
من مكان الحادث بأسدود، صباح اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (19 عاما) بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة أسدود (أشدود) جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ولقي 15 عاملا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2021 في حوادث عمل، في ظل إهمال حكومي ممنهج يرافقه إهمال عدد من المقاولين لأمان وسلامة العاملين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أسدود
#عمال
#ورش بناء
#حوادث العمل

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