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كورونا المجتمع العربي: 176 إصابة جديدة و5649 تطعيما في أسبوع

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 14:05

كورونا المجتمع العربي: 176 إصابة جديدة و5649 تطعيما في أسبوع
محطة فحص كورونا بقلنسوة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة بلغ لغاية صباح اليوم، 130,948، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 837,605.

وحسب الهيئة، انخفض عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي إلى 176 إصابة جديدة، ما يتماشى مع الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ عدد الإصابات في الأسبوع قبل الماضي 275 إصابة. أما على مستوى البلاد فقد بلغ عدد الإصابات 724 إصابة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ920 إصابة في الأسبوع الذي سبقه، وبهذا فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 24% من إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد.

ومما يذكر أنه سجلت 16 إصابة جديدة في اللقية خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم المغار 15 إصابة، والطيبة 11 إصابة، وتل السبع 11 إصابة.

وبلغ عدد الفحوص في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 15,832 فحصا، وبهذا بلغت نسبة الفحوص الموجبة في البلدات العربية 1.1%، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد تم إجراء 205,674 فحصا وبلغ نسبة الفحوص الموجبة في المعدل العام نحو 0.3%.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 658,075 بزيادة بلغت 5,649 تطعيما خلال الأسبوع الماضي، وبهذا بلغت نسبة التطعيمات الكلية في البلدات العربية 48.3% من إجمالي السكان، وفي المقابل بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في المجتمع اليهودي 58.1%. أما بخصوص الفئة العمرية 16 عاما فما فوق فبلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في البلدات العربية 78%، وفي المقابل بلغت في المجتمع اليهودي 85.6%.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية 50 عاما فما فوق، بلغت نسبة التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 89% مع بقاء 16 ألف شخص دون تطعيم، وفي المقابل بلغت النسبة في المجتمع اليهودي 94.8% وبقي 82 ألف دون تطعيم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#بلدات عربية
#الهيئة العربية للطوارئ

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