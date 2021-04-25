مصرع شخص دهسا تحت عجلات قطار بالقرب من حيفا

لقي شخص، في الأربعينيات من العمر، مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل قطار بالقرب من محطة القطار في المنطقة الصناعية ببلدة "كريات حاييم" في منطقة حيفا، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 00:56 حول تعرض شخص للدهس تحت عجلات قطار بمحاذاة محطة القطار في المنطقة الصناعية ببلدة كريات حاييم في منطقة حيفا، إذ لم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته الخطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، في الوقت الذي لم تُعرف فيه هوية الضحية بعد.

هذا، ومما يذكر أن 81 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس، العام الماضي 2020، مقارنة بـ89 في العام 2019 (انخفاض بنسبة 9%).