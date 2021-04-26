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اعتداء على أطباء في مستشفى الناصرة الإنجليزي

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 14:52

اعتداء على أطباء في مستشفى الناصرة الإنجليزي
وقفة احتجاجية ضد العنف بمشفى الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتدى أحد المواطنين من سكان منطقة الناصرة على الطاقم الطبي في مستشفى الناصرة الإنجليزي، أمس الأحد.

واستنكرت إدارة ولجنتا الأطباء والمستخدمين في المستشفى، اليوم الإثنين، "الاعتداء السافر وغير المبرر على الأطباء أثناء مزاولتهم عملهم في المستشفى، حينما دخل أحد المواطنين من سكان المنطقة دون أي سبب إلى أحد الأقسام وبدأ بالتهجم والاعتداء الجسدي على الطاقم الطبي وتكسير محتويات أحد المكاتب، حيث اضطر مدير القسم للدفاع بجسده عن الأطباء والطاقم المتواجد في القسم، مما أدى إلى إصابته من قِبل المعتدي حتى تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الأمن في المستشفى، بعدها تم استدعاء الشرطة واعتقاله".

مستشفى الناصرة الإنجليزي

وأكدت إدارة المستشفى ولجان الأطباء والمستخدمون أنهم "يقفون ويدعمون الأطباء والطواقم الطبية الذين يعملون ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء مجتمعنا"، وشددوا على أن "أية اعتداء على طبيب أو أي من الطواقم الطبية مرفوض رفضا قاطعا مهما كانت دوافعه".

وطالبت إدارة المستشفى واللجان، السلطات المختصة، بـ"متابعة الموضوع حتى النهاية لتحقيق العدالة ولمنع تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة والمشينة".

كما أعلنت إدارة المستشفى واللجان عن "وقفة تضامنية لمدة نصف ساعة، يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة والربع صباحا، في باحة قسم الطوارئ احتجاجا على هذا الاعتداء الغاشم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العنف والجريمة
#اعتداء على طبيب
#مستشفى الناصرة الإنجليزي

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