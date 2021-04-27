جسر الزرقاء: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أُصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما، بجروح خطيرة، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن الجريمة وقعت في قلنسوة، إذ نقل طاقم طبي المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هيلل يافة" في مدينة الخضيرة، بعد أن قدم له العلاجات الأولية في المكان.

من جانبها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.