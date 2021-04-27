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شفاعمرو: تخوف من إصابة مواطنين بالسرطان إثر الكشف عن إشعاعات

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 17:20

شفاعمرو: تخوف من إصابة مواطنين بالسرطان إثر الكشف عن إشعاعات
الحي القديم في شفاعمرو
تحرير: قاسم بكري
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قال المهندس في علم الحاسوب، فادي كركبي، من شفاعمرو إن إشعاعات كهرومغناطيسية تصدر من منصات وشبكات كهربائية في الحي القديم بالمدينة وتحديدا في أحياء، الزقاق، والسباط، والمراح، بمعدل عال، ما يتنافى مع توصيات وزارة البيئة، حسبما قال.

تسمية

وأكد كركبي لـ"عرب 48" أنه "قررت برفقة زوجتي الباحثة في جمعية الجليل، د. كيتي برانسي- كركبي، فحص جودة البيئة في البيت من حيث نسبة الإشعاعات الموجودة في البيت من منطلق المسؤولية، وبعد استدعاء خبير مختص لإجراء هذا الفحص اتضح أن الإشعاعات موجودة في البيت بنسبة عالية جدا ما أثار قلقنا فاستدعينا خبيرا مختصا بالإشعاعات الكهرومغناطيسية وأجرى فحصا في الحي واتضح أنه بجانب بعض الأعمدة وصلت قوة الإشعاعات إلى 100 مل غراوس (وحدة قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية) وهو أمر يثير القلق والخوف على صحة المواطنين".

زهير كركبي

وأضاف أنه "تواصلت مع بلدية شفاعمرو وقسم البيئة، كذلك توجهنا لشركة الكهرباء ووزارة البيئة بضرورة العمل بشكل عاجل لحل المشكلة حرصا على صحة المواطنين، ووصلت شركة الكهرباء بعد أسبوعين وأحضرت ثلاثة طواقم للعمل، وتبين أن المشكلة للأسف تتعلق بصيانة الأعمدة، واستغرق حل المشكلة خمس دقائق فقط".

وحذر عضو بلدية شفاعمرو، زهير كركبي، الذي يتابع القضية عن كثب، من تأثير الإشعاعات على أحياء شفاعمرو التي تسببت بارتفاع عدد المصابين بمرضى السرطان وغالبيتهم صغار السن، الأمر الذي يؤكد على خطورة الأمر، حسبما قال.

عامر أرملي

وطالب كركبي رئيس بلدية شفاعمرو بـ"تكليف مختص في الإشعاعات للعمل في قسم الكهرباء، وإجراء فحوصات دورية لأعمدة الكهرباء في المدينة، ومواصلة فحص كافة أعمدة الكهرباء في شفاعمرو، إذ أن الفحص جرى فقط في حي واحد".

وقال عضو البلدية، عامر أرملي، الذي رافق فادي كركبي وشركة الكهرباء خلال العمل على حل المشكلة في أحد أحياء البلدة القديمة، لـ"عرب 48" إنه "سأدعو لعقد اجتماع عاجل للمجلس البلدي نظرا لأهمية الأمر، وطرح المعطيات التي تم رصدها، إذ يجب وضع القضية على رأس سلم الأولويات وعلى الأجندة اليومية لما قد تؤثر على صحة وحياة المواطنين في شفاعمرو".

عرسان ياسين

وعقب رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، بالقول لـ"عرب 48": "نحن في بلدية شفاعمرو من كشف عن قضية الإشعاعات في أحياء المدينة، وقمنا باستدعاء شركة الكهرباء لحل المشكلة، إذ يتابع قسم البيئة وقسم الصحة وهم الخبراء في مجال الصحة والبيئة القضية، ويقومون بمتابعة الأمور البيئية بشكل دائم".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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