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محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الثلاثاء والأربعاء

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 10:15

محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الثلاثاء والأربعاء
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية ومنطقة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

الثلاثاء

المغار، القاعة الرياضية في حي المنصورة 14:00-20:00

معالوت ترشيحا، السوق البلدي 12:00-20:00

عكّا، ملعب كرة القدم 12:00-20:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00

الأربعاء

أم الفحم، السوق البلدي 11:00-18:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00

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#محطات فحص
#كورونا
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#القدس المحتلة

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