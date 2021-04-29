  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام 33 شخصا غالبيتهم من الطيبة بمخالفات سلاح

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 09:57

اتهام 33 شخصا غالبيتهم من الطيبة بمخالفات سلاح
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد 33 شخصا غالبيتهم من مدينة الطيبة، نسبت إليهم مخالفات سلاح، صباح اليوم الخميس.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين.

وشملت لائحة الاتهام مخالفات وجنايات في مجال الأسلحة منها محاولة تنفيذ صفقة أسلحة، حمل أسلحة وذخائر وأسلحة نارية وحيازة أسلحة وذخيرة وتهريب أسلحة وإطلاق نار في منطقة سكنية وجرائم أخرى.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في الفترة ما بين صيف 2019 وخريف 2020 قام المتهمون بإجراء صفقات سلاح أو قطع سلاح، كما كان بحوزتهم سلاح، من أجل الترويج للصفقات واستكمالها. تراسل المتهمون فيما بينهم عبر تطبيق ‘واتساب’ حول بيع أسلحة وذخائر بمختلف أنواعها وشراء ونقل أسلحة. في بعض الحالات، وثّق المتهمون الأسلحة المعروضة للبيع والشراء مع ذكر سعر الطلب".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الطيبة
#مخالفات سلاح
#لوائح اتهام

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا: وفاة الشاب الثالث بحادث الزرازير أحمد عواودة
كفر كنا: وفاة الشاب الثالث بحادث الزرازير أحمد عواودة

2021-04-29

اقتحام العراقيب واستفزاز أهلها فجر الخميس
اقتحام العراقيب واستفزاز أهلها فجر الخميس

2021-04-29

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

2021-04-29

الأكثر قراءة

تحليلات: نتنياهو أصبح خطيرا مثل ترامب

تحليلات: نتنياهو أصبح خطيرا مثل ترامب

2021-04-28
مصرع شابين من كفر كنا في حادث طرق قرب الزرازير

مصرع شابين من كفر كنا في حادث طرق قرب الزرازير

2021-04-28
الحكومة تصادق على تعيين غانتس وزيرا للقضاء

الحكومة تصادق على تعيين غانتس وزيرا للقضاء

2021-04-28
وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

2021-04-28
خسارة الليكود للحكم تعني فقدان أعضائه آلاف الوظائف الحكومية

خسارة الليكود للحكم تعني فقدان أعضائه آلاف الوظائف الحكومية

2021-04-28