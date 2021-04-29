اتهام 33 شخصا غالبيتهم من الطيبة بمخالفات سلاح

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد 33 شخصا غالبيتهم من مدينة الطيبة، نسبت إليهم مخالفات سلاح، صباح اليوم الخميس.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين.

وشملت لائحة الاتهام مخالفات وجنايات في مجال الأسلحة منها محاولة تنفيذ صفقة أسلحة، حمل أسلحة وذخائر وأسلحة نارية وحيازة أسلحة وذخيرة وتهريب أسلحة وإطلاق نار في منطقة سكنية وجرائم أخرى.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في الفترة ما بين صيف 2019 وخريف 2020 قام المتهمون بإجراء صفقات سلاح أو قطع سلاح، كما كان بحوزتهم سلاح، من أجل الترويج للصفقات واستكمالها. تراسل المتهمون فيما بينهم عبر تطبيق ‘واتساب’ حول بيع أسلحة وذخائر بمختلف أنواعها وشراء ونقل أسلحة. في بعض الحالات، وثّق المتهمون الأسلحة المعروضة للبيع والشراء مع ذكر سعر الطلب".