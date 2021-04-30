  2. محليات
  3. أخبار محلية

محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 10:16

محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة وعدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، طالبي إجراء الفحوص مسبقا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

الجمعة:

معالوت ترشيحا، السوق البلدي 09:00-14:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00

السبت:

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

عرابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

عرعرة، مدرسة طه حسين 09:00-15:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#محطات فحص
#كورونا
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#القدس

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفض التماس شركة حماية الطبيعة ضد تصاريح صيد الأسماك
رفض التماس شركة حماية الطبيعة ضد تصاريح صيد الأسماك

2021-04-30

جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة التسبب بقتل آخر خلال السفر
جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة التسبب بقتل آخر خلال السفر

2021-04-30

حالة الطقس: حار وجاف
حالة الطقس: حار وجاف

2021-04-30

الأكثر قراءة

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في "القبة الحديدية"

2021-04-29
أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

2021-04-29
مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

2021-04-29
القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

2021-04-29
بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

2021-04-29