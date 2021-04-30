محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة وعدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، طالبي إجراء الفحوص مسبقا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

الجمعة:

معالوت ترشيحا، السوق البلدي 09:00-14:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00

السبت:

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

عرابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

عرعرة، مدرسة طه حسين 09:00-15:00

القدس، الشيخ جراح 15:00-23:00

القدس، جبل المكبر 09:00-17:00