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إحراق الحديقة الشرقية في طرعان

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 12:51

إحراق الحديقة الشرقية في طرعان
طرعان، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق جناة مجهولون الحديقة الشرقية في قرية طرعان، الليلة الماضية.

وشجب مجلس طرعان المحلي بأشد العبارات ما وصفه بـ"العمل الدنيء غير الإنساني الذي قامت به أيادٍ خبيثة حاقدة سوّلت لها نفسها إحراق ‘البارك’ الشرقي ومنشآته في أيام رمضان المباركة، وحرمان الأطفال من حقهم بالعيش بأمان واللعب وقضاء أجمل الأوقات، علما أن البارك نفسه تعرض سابقا للإحراق ولاعتداءات متكررة".

وأضاف أنه "بدلا من قيام الليل والعبادة واستغلال هذه الأيام الفضيلة لتسبيح الخالق عز وجل، هناك من يسهر ويخطط لإيذاء القرية والاستمرار في التعدي على الممتلكات العامة، ويصر على إبقاء القرية غارقة في أعمال التخريب".

وختم مجلس طرعان المحلي بأنه "نقول للحاقدين أصحاب الأدمغة المريضة والخبيثة وللمنفذين المأمورين الحمقى أن هذه الأعمال لن تثنينا عن الاستمرار في مسيرة التطوير والعمران، وسياسة الترهيب أثبتت فشلها ولن تجدي نفعاً. ستبقى طرعان نابضة بالمشاريع. عشتم وعاشت طرعان آمنة متحابة ومزدهرة".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#طرعان
#اعتداءات
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