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حريق في سيارات خصوصية بحيفا

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 10:16

حريق في سيارات خصوصية بحيفا
من مكان الحريق بحيفا، اليوم (تصوير طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شب حريق بعدد من السيارات الخصوصية في مدينة حيفا، وتسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "اندلع حريق بعدد من السيارات، فجر اليوم الجمعة، في حي الهدار شارع ‘شيم طوف’ حيفا، وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات".

وأضاف أنه “يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه، ولم يعرف بعد إذا ما كان بفعل فاعل أم لأسباب أخرى.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حيفا
#سيارات
#حرائق

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