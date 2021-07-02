حوادث العمل: مصرع رجل سقط من علو في حيفا

لقي عامل (55 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مبنى بمدينة حيفا، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "جرى نقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية وإجراء عمليات إنعاش له إلى مستشفى ‘رمبام’ في حيفا، وهو تحت التنفس الاصطناعي".

وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب متأثرا بجروحه بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.