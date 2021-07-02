  2. محليات
  3. أخبار محلية

حوادث العمل: مصرع رجل سقط من علو في حيفا

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 14:00

حوادث العمل: مصرع رجل سقط من علو في حيفا
من مكان الحادث بحيفا، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل (55 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مبنى بمدينة حيفا، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "جرى نقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية وإجراء عمليات إنعاش له إلى مستشفى ‘رمبام’ في حيفا، وهو تحت التنفس الاصطناعي".

وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب متأثرا بجروحه بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حيفا
#ورش بناء
#عمال
#حوادث العمل

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد
مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

2021-07-02

حريق في سيارات خصوصية بحيفا
حريق في سيارات خصوصية بحيفا

2021-07-02

يافا: طرح أزمة السكن أمام وفد دبلوماسي من دول أوروبية
يافا: طرح أزمة السكن أمام وفد دبلوماسي من دول أوروبية

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01