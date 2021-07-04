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اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 13:19

اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في منطقة البطوف، شمالي البلاد، 12 شخصا بينهم 7 قاصرين بشبهة التسوّل، أواخر الأسبوع الماضي.

ووفقا لادعاء الشرطة، "عمل المشتبهون بالتسول في مدينتي عرابة وسخنين، إذ كانوا يتسولون من الناس على المفارق والشوارع الرئيسية ما شكل خطرا على حياتهم وعلى مستخدمي الطريق".

وزعمت الشرطة أنه "جرى استغلال المتسولين للعمل مع العالم السفلي والمجرمين في المنطقة، في مرات كثيرة، إذ يستغلون النساء والأولاد، وتم إعادة المشتبهين للمناطق الفلسطينية".

هذا، ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقلت الشرطة في عرابة 65 متسولا وصادرت أكثر من 6 آلاف شيكل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#البطوف
#التسول
#اعتقالات
#سخنين
#عرابة

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