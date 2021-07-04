العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

قتل الشاب أحمد شادي عيسى (18 عاما) من بلدة كفر قاسم، إثر تعرضه لجريمة طعن، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، وأعلن عن وفاته فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته الحرجة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في بلدة كفر قاسم، حيث وصلت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية الأولية لشاب وصفت جروحه بالحرجة، بينما فتى أصيب بجروح طفيفة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى "بيلنسون" في ملبس (بيتح تكفا)، لاستكمال العلاج، وأعلن لاحقا عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت عن اعتقال شخصين لضلوعهما بالجريمة، وتحقق الشرطة إذا ما تم دهس الشاب بعد أن تعرض لجريمة الطعن.

وشهدت كفر قاسم في الأيام الأخيرة أعمال عنف، حيث أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة جراء تعرّضهم إلى إطلاق نار في حفل زفاف. وأحرقت خلال الشجار سيارات.

إصابة خطيرة بالنقب

وفي النقب، أصيب شاب (25 عاما)، بجروح وصفت بالخطيرة في حادثة عنف وقعت في قرية دريجات. وتم نقل الشاب بعد تلقي الإسعافات الأولية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن الشاب تعرض لاعتداء من قبل بعد الأشخاص، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ اعتقالات.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي بير الأمير في المدينة، فجر السبت.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تواطأت الشرطة في محاربة الإجرام، وتصاعد عنف عناصرها ضد المواطنين العرب.

49 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 49 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، وضحية جريمة اليوم ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، بالإضافة إلى ضحية جريمة اليوم أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.